修正:〔日本债市〕公债价格全线上涨,10年期收益率跌至七个月低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(修正:补上标题遗漏的字,应为"跌至"七个月低位)
路透东京11月8日电---日本公债价格周四全线上涨,指标公债收益率(殖利率)跌至七个月低位,因为出于对美国即将出现的财政危机的担忧,投资者寻求避险.
总统奥巴马在所谓的"财政悬崖"问题上面临最后一场政治角力.财政悬崖指的是明年1月将生效的约6,000亿美元减支增税措施.部分分析师警告称,措施生效对美国经济的冲击可能强于预期.
10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌0.5个基点,至0.755%,盘中一度跌至0.750%,为4月7日以来的最低位.
"市场情绪已转向避险,因为投资者虑及财政悬崖.尽管10年期公债价格很高,但其流动性最强,因此仍有买家吸纳,"东京一家资产管理公司的固定收益基金经理表示.
"我们也应该买吗?我们有些犹豫,但我们又能怎样?"他补充到.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。