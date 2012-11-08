修正:〔日本债市〕公债价格全线上涨,10年期收益率跌至七个月低位

(修正:补上标题遗漏的字,应为"跌至"七个月低位)

路透东京11月8日电---日本公债价格周四全线上涨,指标公债收益率(殖利率)跌至七个月低位,因为出于对美国即将出现的财政危机的担忧,投资者寻求避险.

总统奥巴马在所谓的"财政悬崖"问题上面临最后一场政治角力.财政悬崖指的是明年1月将生效的约6,000亿美元减支增税措施.部分分析师警告称,措施生效对美国经济的冲击可能强于预期.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌0.5个基点,至0.755%,盘中一度跌至0.750%,为4月7日以来的最低位.

"市场情绪已转向避险,因为投资者虑及财政悬崖.尽管10年期公债价格很高,但其流动性最强,因此仍有买家吸纳,"东京一家资产管理公司的固定收益基金经理表示.