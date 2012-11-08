〔韩国数据〕9月L货供额较上年同期增长8.9%,增幅降至七个月低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月8日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国9月货币供给年增率降至2月以来最慢,因经济难以获得动力.
数据显示,9月L货供额较上年同期增长8.9%,上月增速为9.2%.L货供额包括现金、金融机构中的各类存款以及发行的各类货币市场工具.
另一项央行数据显示,韩国10月银行对家庭放款净增2.0兆(万亿)韩元(18.4亿美元).9月为净减少0.8万亿韩元.
10月银行对家庭放款净增额为今年5月以来最大,当时为净增2.2万亿韩元.10月增长归因于政府9月推出减税措施,向低迷的房地产市场注入活力.(完)
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--编译 王兴亚;审校 白云
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