《汇市简讯》澳元/美元由升转跌,澳洲就业数据的利好效应消退

0332GMT * 澳洲公布好于预期的就业数据后,澳元/美元一度升至1.0433 * 1.0440/50区间有不错的卖兴,该水准略上方挂有停止单 * 市场焦点转回至风险资产,再度担忧美国财政悬崖问题 * 中国沪综指下跌约1.0%,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数亦是如此 * 澳元/美元买家在1.0370/90区域现身,1.0360下方挂有停止单.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=