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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 11:51 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,受美国财政悬崖忧虑拖累

* MSCI明晟除日本外亚太地区指数下跌,追随隔夜市场跌势

* 希腊勉强通过撙节措施,欧元依然承压

* 避险买盘支撑日圆和美元指数以及美国公债

路透东京11月8日电---周四亚洲股市延续跌势,因投资者担忧美国财政悬崖问题以及欧洲经济进一步恶化,支撑对美元和日圆以及美国公债的避险买盘.

MSCI明晟除日本外亚太地区指数跌0.9%,脱离周三所创的近八个月高点.

韩国综合股价指数.KS11和香港股市.HSI领跌,澳洲股市跌0.9%.

美国股市周三大跌,道指急跌超过300点,且三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举后国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.[ID:nSB8577115]

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