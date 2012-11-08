〔中国债市动态〕政策面缺乏想像空间现券延续稳势,中期金融债表现稍强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月8日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率延续稳势,仅中期金融债因进出口行新债结果较为理想而表现稍强,中共十八大今日开幕,会议期间维稳是主基调,政策面缺乏想像空间令债市平淡走势难改.
交易员并指出,目前市场暂不具备走出趋势性行情的条件,短期内现券走势可能仍主要受资金面变化以及新债招标的影响.
"没啥变化,中期金融债稍微好点,"上海一银行交易员称.
业内人士稍早透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债中标利率为3.99%,低于4.02%的预测均值.该行同时招标的六个月期贴现金融债,中标收益率为3.1853%,亦低于此前3.22%的预测均值.[ID:nSB2090481]
中国共产党第十八次全国代表大会于周四上午9时在北京人民大会堂开幕,并将于11月14日结束.会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.
剩余期限约4.56年的进出口行金融债120307券最新成交对应收益率CN120307=CFXS为4.0282%,上日尾盘为4.03%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。