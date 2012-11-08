〔中国债市动态〕政策面缺乏想像空间现券延续稳势,中期金融债表现稍强

路透上海11月8日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率延续稳势,仅中期金融债因进出口行新债结果较为理想而表现稍强,中共十八大今日开幕,会议期间维稳是主基调,政策面缺乏想像空间令债市平淡走势难改.

交易员并指出,目前市场暂不具备走出趋势性行情的条件,短期内现券走势可能仍主要受资金面变化以及新债招标的影响.

"没啥变化,中期金融债稍微好点,"上海一银行交易员称.

业内人士稍早透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债中标利率为3.99%,低于4.02%的预测均值.该行同时招标的六个月期贴现金融债,中标收益率为3.1853%,亦低于此前3.22%的预测均值.[ID:nSB2090481]

中国共产党第十八次全国代表大会于周四上午9时在北京人民大会堂开幕,并将于11月14日结束.会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.

剩余期限约4.56年的进出口行金融债120307券最新成交对应收益率CN120307=CFXS为4.0282%,上日尾盘为4.03%.(完)