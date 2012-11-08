〔新债招标〕中国进出口行两期债结果低于预期,宽资金和收益率优势引需求(更新版)

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* 进出口行两期债中标结果均低于此前预期

* 需求稳定,一级市场上机构参与延续本周暖势

* 受益于流动性宽松不改,及二级收益率优势

路透北京11月8日电---中国进出口银行招标发行的两期金融债,中标结果均低于此前预期,机构参与度延续了本周以来的暖势.业内人士表示,逆回购持续操作支撑流动性走宽,加之年内金融债供给不断减少,中长券种二级收益率水平尚存优势,推动资金投标热情.

业内人士周四透露,进出口银行上午在银行间债市招标发行的六个月期贴现金融债,中标收益率为3.1853%,低于此前3.22%的预测均值;五年期固息债中标利率为3.99%,亦低于4.02%的预测均值.上述两期新债认购倍数分别为1.73倍和2.31倍.

"(三季度以来金融债收益率)上的挺多的,尤其是五年的上的很多,相比较而言,这个品种可能更吸引机构关注."深圳一券商交易员称,贴现中标收益率低于预期,应该是资金面比较宽松的原因.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,六个月期品种最新收益率3.2156%,五年期品种最新收益率4.0239%.

中国银行间资金市场周四早盘回购加权利率维持稳定.稍早央行公开市场逆回购操作满足了机构对资金的需求,流动性依旧充裕.在十八大召开期间,市场将以稳定运行为主.[ID:nSB2090895][CN/CN]

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,450亿元人民币逆回购操作,其中七天期650亿元,14天期800亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼1,010亿元.[CN/MMTCN]

上述债为进出口行今年第20和21期金融债.

具体条款如下:

第20期 第21期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 无 至多80亿元

期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息

招标时间 11月8日10:00-11:00 11月8日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日 11月16日

发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日

上市日 11月16日 11月22日

基本承销额 无 无

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