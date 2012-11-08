〔东京汇市〕日圆兑欧元触及一个月高点,因市场风险偏好受损

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 美国财政悬崖忧虑升温,令市场风险偏好受损
* 新西兰就业数据打压新西兰元走低
* 澳元受到国内良好就业数据的支撑
* 希腊议会批准财政紧缩举措
路透新加坡/悉尼11月8日电---日圆兑欧元周四触及一个月高点,关于美国财政问题的忧虑损害投资者的风险偏好.
欧元一度短暂上涨,希腊政府周四稍早推动议会勉强通过一项节约方案,以求能取得重要援助以避免破产.[ID:nST0572177]
但欧元很快回吐涨幅.欧元兑日圆稍早曾触及101.75日圆的约一个月低点.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。