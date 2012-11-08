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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 12:21 BJT

〔东京汇市〕日圆兑欧元触及一个月高点,因市场风险偏好受损

* 美国财政悬崖忧虑升温,令市场风险偏好受损

* 新西兰就业数据打压新西兰元走低

* 澳元受到国内良好就业数据的支撑

* 希腊议会批准财政紧缩举措

路透新加坡/悉尼11月8日电---日圆兑欧元周四触及一个月高点,关于美国财政问题的忧虑损害投资者的风险偏好.

欧元一度短暂上涨,希腊政府周四稍早推动议会勉强通过一项节约方案,以求能取得重要援助以避免破产.[ID:nST0572177]

但欧元很快回吐涨幅.欧元兑日圆稍早曾触及101.75日圆的约一个月低点.

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