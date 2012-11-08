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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 12:23 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外亚币小涨,因股市下跌

0404GMT * 美元/坡元刚触及日内新高1.2253 * 美元/韩元试图重回1,089上方的开盘水准 * 北亚股市下跌(韩国股市跌1.6%,日本日经指数跌1.75%) * 早盘中段因澳洲就业数据带动的温和风险操作引发的涨势很快偃旗息鼓 * 流动性状况很不正常,奥巴马赢得连任后市场波动性急升 (完) --编译 白云;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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