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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 12:29 BJT

〔中国货币市场〕回购利率持稳,央行满足市场需求力图维稳资金面(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月8日电---中国银行间资金市场周四回购加权利率维持稳定.稍早央行公开市场逆回购操作满足了机构对资金的需求,流动性依旧充裕.在十八大召开期间,市场将以稳定运行为主.

"今天平稳啊,交易也平稳,价格也平稳,这段时间(十八大召开期间),估计市场平稳运行呗."北京一银行交易员称.

他并指出,虽然流动性已相对缓和,但本周逆回购到期量较大,金融机构对资金仍有需求.今日央行顺势通过逆回购补给有需求的机构,力图维稳资金面.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,450亿元人民币逆回购操作,其中七天期650亿元,14天期800亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼1,010亿元.[CN/MMTCN]

据路透计算,本周(11月5日-11月9日),央行公开市场将有总额5,330亿元人民币逆回购到期.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5822 2.5756 0.66

七天CN7DRP=CFXS 3.2817 3.1187 16.30

14天CN14DRP=CFXS 3.3937 3.3126 8.11

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.4600 1.9100 155.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7500 2.6000 15.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8000 2.7600 4.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5900 2.5860 0.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3100 3.1500 16.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3900 3.3000 9.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5748 2.5688 0.60

七天SHICNYSWD= 3.2792 3.1229 15.63

三个月SHICNY3MD= 3.7332 3.7285 0.47

===============================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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