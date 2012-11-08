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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 14:57 BJT

〔表格〕瑞士10月未经季节调整失业率升至2.9%,符合预估

路透苏黎世11月8日电---瑞士联邦经济总局周四公布,10月未经季节调整失业率升至2.9%,预估亦为2.9%,上月为2.8%.10月经季节调整失业率升至3.0%,符合预估,上月为2.9%.

以下为详细数据:

2012年10月 2012年9月 2011年10月

未经季节调整失业率(%) 2.9 2.8 2.7

经季节调整失业率(%) 3.0 2.9 3.0

登记失业人数 125,536 120,347 115,178

职位空缺数 15,726 15,770 18,750 (完)

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--编译 王洋;审校 蔡美珍

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