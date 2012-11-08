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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 15:13 BJT

〔德国数据〕德国9月出口下滑2.5%,为去年12月来最大降幅--联邦统计局

路透柏林11月8日电---周四公布的数据显示,德国9月进口下降,但出口降幅更大,从而收窄了贸易盈余,这突显出欧元区危机对德国经济的影响.

德国联邦统计局公布的数据显示,德国9月经季节调整后进口较上月下滑1.6%,出口较上月下滑2.5%,为去年12月以来最大降幅.路透访问的分析师普遍预估,进口和出口分别下降0.1%和1.5%.

德国9月经季节调整贸易顺差收窄至170亿欧元,8月修正后为顺差181亿欧元.路透调查此前预计,贸易顺差收窄至168亿欧元.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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