〔德国数据〕德国9月出口下滑2.5%,为去年12月来最大降幅--联邦统计局

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透柏林11月8日电---周四公布的数据显示,德国9月进口下降,但出口降幅更大,从而收窄了贸易盈余,这突显出欧元区危机对德国经济的影响.
德国联邦统计局公布的数据显示,德国9月经季节调整后进口较上月下滑1.6%,出口较上月下滑2.5%,为去年12月以来最大降幅.路透访问的分析师普遍预估,进口和出口分别下降0.1%和1.5%.
德国9月经季节调整贸易顺差收窄至170亿欧元,8月修正后为顺差181亿欧元.路透调查此前预计,贸易顺差收窄至168亿欧元.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000