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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 15:53 BJT

〔法国数据〕9月贸易逆差收窄至50亿欧元,上月贸易逆差为53亿欧元

路透11月8日电---法国海关周四公布的贸易收支数据显示,法国9月贸易逆差为50亿欧元,8月贸易逆差为53亿欧元.(完)

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