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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 12:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势未来或进一步修正

0434GMT * 美元/日圆汇价目前守在80大关下方,趋势线偏空 * 79.3附近的50%费波纳齐回档位及10月30日低位构成良好的支撑 * 如果汇价出现筑底下跌迹象,可以买入 * 若再次守在80上方,可能意味着汇价将再度走升 * 技术图表:(link.reuters.com/vaq73t) --编译 兰秀娟;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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