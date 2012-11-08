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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 13:16 BJT

〔日本数据〕10月服务业景气判断指数下滑至39.0

路透东京11月8日电---日本周四公布的内阁府调查显示,日本10月服务业景气判断指数降至39.0,此为连续第三个月下滑,受经济前景疑虑加深所打压.

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