《中国金融分析》资金趋松央行转为净回笼,逆回购或可考虑数量招标

* 流动性改善,本周转为净回笼1,010亿元人民币

* 机构诉求"更快捷、更便宜地从央行找到钱"

* 央行更好引导预期,机构提高流动性管理能力或更具建设性

* 逆回购操作可考虑数量招标以更好传递政策信号

作者 曹巍浩

路透北京11月8日电---继上周中国央行公开市场单周净投放创下天量后,随着资金面趋宽松,本周央行转为净回笼1,010亿元.流动性的改善,为公开市场操作缩减周内操作规模、减轻未来到期压力、熨平短期资金波动提供了空间,央行顺势而为.

业内人士并表示,10月中的资金困局,让机构诉求"更快捷、更便宜地从央行找到钱";然这并不一定就有利于更好地服务实体经济.央行更好地引导市场预期,机构切实提高自身的流动性管理能力,或是一种更具建设性的方案;逆回购操作或可考虑数量招标,以更好传递政策信号.

"上周净投放量高,本周公开市场净回笼差不多一千亿,把未来到期量减少,是熨平操作,"广发证券固定收益首席分析师徐寒飞称,"现在的资金还是比较宽松的,利率也比较低."

银行间资金市场指标利率--七天回购加权利率CN7DRP=CFXS本周基本呈缓步回落之势,周四报3.2838%.稍早央行公开市场逆回购操作满足了机构对资金的需求,流动性依旧充裕.在十八大召开期间,市场将以稳定运行为主.[CN/CN]

上周,央行公开市场净投放3,790亿元,创单周纪录新高,以缓解10月财政存款上缴高峰等造成的资金面困局.

中国人民银行公告显示,今日公开市场共进行总额1,450亿元逆回购操作,其中七天期650亿元,中标利率继续持平于3.35%;14天期800亿,中标利率也续持稳在3.45%.周二公开市场则共进行了2,770亿元的逆回购.但本周逆回购到期量高达5,330亿元.

欲浏览今年三季度来中国公开市场逆回购单周操作规模及资金到期图表,请点选:(link.reuters.com/xuj83t)

**机构对央行的诉求**

10月下旬,市场流动性一度大幅收紧.路透访问的多位公开市场一级交易商反思后表示,那时的紧张,一方面与财政存款上缴和月末调整因素有关,但这两者均为季节性因素,早为机构所知,但在其有所准备之后,流动性仍显紧张,与机构受当时流动性暖势影响,对资金面预期乐观,进而在公开市场中主动参与逆回购量不足有关.

路透统计数据显示,10/13-10/19当周和10/20-10/26当周公开市场单周分别净回笼2,210亿和700亿元.差不多在10月下旬,货币市场开始渐趋收紧,直至上周创新高的净投放后局面才见改观.

痛定思痛,公开市场一级交易商反思后总结得出经验,一方面,机构应提升自身的流动性管理能力;另一方面,对货币当局提出了更多的诉求.

诉求被总结归纳成两条,一是,拉长公开市场操作申报时间;若更进一步,则期望中国央行仿照欧美央行,进一步加强公开市场操作的灵活性,更高频率地提供逆回购资金.

"周一上午申报(逆回购需求)时,只能根据上周五的情况和经验申报,但即使对于股份制行,日内一百亿的资金波动也太正常了,"一大型股份制银行交易员称,"假如能把申报时间延长到下午三点,就会好很多."

公开市场一级交易商一般于周一和周三上午11:00前向央行上报本周的公开市场需求.

当前,美联储(FED)在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲央行(ECB)则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性.美联储每个工作日都可能开展公开市场操作,而欧央行最近单周多进行两次左右的操作.

欲浏览国际主要央行公开市场操作一览,请可点选[CN/MMTCN]

北京一国有大行资深人士一语概括了部分市场机构对管理层的诉求,"更快捷、更便宜地(通过公开市场操作)从央行找到钱."

**逆回购可考虑数量招标**

央行若更高频率地提供逆回购资金,固然将有助于提高机构的资金使用效率.但是,这并不一定就有利于金融更好地服务实体经济.央行更好地引导市场预期,机构切实提高自身的流动性管理能力,或是一项更具建设性的方案,逆回购操作可考虑数量招标.

"假如灵活操作(逆回购)成为常态,每天都做,很容易助长机构依赖央行的情绪,"北京一国有大行研究人士称,"假如有那样一个保底性的设计,机构很可能就会想,我不管流动性,央行管,缺钱找他就行了,我赚利差就好了."

瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光博士曾供职于欧洲央行.他也表示,国内公开市场当前每周两次的操作频率是够的,更重要的,或在于管理层更好地引导机构预期,使公开市场操作量与市场真实需求量更好地匹配.

"国外的经验表明,货币解决不了问题,因为资本没了,金融对实体经济没支撑力度,"上述资深人士称,"管理层应该考虑的不是怎么去放货币,而是如何让银行有效管理."

虽然以上诉求之前已屡屡被建议,但管理层还是保有着相应地警醒,担心公开市场更高频率地提供了资金,机构也只可能会倾向于利差交易,而非投向实体经济.接近央行的人士即透露,央行一直将逆回购操作期限限定在一个月以内,或就是佐证.

交易商反馈的情况亦显示,当前公开市场操作与货币市场的联动,很容易陷入"一收就死,一放就松"的窘境.多已完成股份制改造的银行,很容易出于提高资金运用效率等方面的考虑,过多或过少参与公开市场操作,进而造成资金面趋势性共振的大幅波动.而其出于自身的局限,很难改变这种局面.

"银行和央行的目标不大一致,央行要熨平波动,机构做好自己这块就行,"上述分析师并称,"行为难一致,机构也没央行的高度."

上述资深交易人士给出的解决办法是,变逆回购操作的利率招标方式为数量招标.管理层对市场流动性的总体把握无疑好于个体机构,其完全可以通过逆回购招标的数量给机构传递信号,从而指导他们更好地管理流动性.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,770

(周四) 1,450

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 5,330

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净回笼 1,010

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--审校 林高丽

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