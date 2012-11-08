〔台湾股市〕收低44.55点,但宏达电逆势上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月8日电---台湾股市周四收低0.61%,追随其他亚股下滑,因投资者担心美国财政悬崖问题.玻璃陶瓷类指数.TGLI和油电燃料类指数.TOGI对大盘的拖累最大.
加权股价指数.TWII下跌44.55点至7,242.63点,此前开低0.8%.
电子类指数.TELI微跌0.17%.宏达电(2498.TW)逆势上涨1.44%.
金融保险类指数.TFNI下降1.5%.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为689.18亿台币,上日为722.18亿.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。