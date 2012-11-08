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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 13:51 BJT

〔台湾股市〕收低44.55点,但宏达电逆势上涨

路透台北11月8日电---台湾股市周四收低0.61%,追随其他亚股下滑,因投资者担心美国财政悬崖问题.玻璃陶瓷类指数.TGLI和油电燃料类指数.TOGI对大盘的拖累最大.

加权股价指数.TWII下跌44.55点至7,242.63点,此前开低0.8%.

电子类指数.TELI微跌0.17%.宏达电(2498.TW)逆势上涨1.44%.

金融保险类指数.TFNI下降1.5%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为689.18亿台币,上日为722.18亿.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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