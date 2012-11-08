〔东京汇市〕日圆兑欧元触及一个月高位,市场规避风险＝4

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
**澳元和新西兰元**
澳元兑美元AUD=D4持稳在1.0408美元.
澳元稍早一度高见1.0433美元,因此前数据显示澳洲10月就业增幅超出预期,降低了市场对澳洲央行年底前降息的预期.[ID:nSB2090615]
澳洲央行本周稍早已经让部分交易商感到意外.该央行宣布按兵不动,保持3.25%的利率不变.
新西兰元则受到打击,此前数据显示该国第三季失业率升至逾13年高位.[ID:nSB8577107]
新西兰元NZD=D4最新报0.8168美元,上述数据公布前约为0.8255.
"加上先前公布第三季通胀数据偏低,新西兰央行或将考虑进一步降息."汇丰控股首席澳新经济分析师Paul Bloxham称.
纽约 当日 今年来 2011年
0559GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2753 1.2770 -0.13 -1.48 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.87 79.99 -0.15 +3.81 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 101.84 102.07 -0.23 +2.28 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9457 0.9451 +0.06 +0.86 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5976 1.5984 -0.05 +2.84 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9969 0.9965 +0.04 -2.20 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0402 1.0405 -0.03 +1.73 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8168 0.8180 -0.15 +4.93 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 83.050 83.210 -0.19 +5.61 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.240 65.980 -1.12 +9.04 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 127.60 127.79 -0.15 +6.75 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2727 1.2605 +0.97 -3.04 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 隋芬/许娜/戴素萍/王翔琼;审校 王洋/艾茂林/丁琦
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。