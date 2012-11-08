〔中国股市〕海外市场重挫拖累沪综指收跌1.6%,金融股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月8日电---中国股市沪综指周四收盘大跌1.6%,至一周来最低收盘位,受隔夜海外金融市场重挫,以及中共"十八大"开幕导致维稳行情趋结束的市场预期拖累,银行、证券等金融股跌幅居前.
沪综指.SSEC收报2,071.5点,跌34.2点或1.63%,前次收盘低位是10月31日的2,068.88.上海A股今日成交492亿元人民币,上日为471亿元.
"主要是受外围市场的拖累,而国内维稳行情近尾声也是个影响."第一创业证券分析师郭树华称.
对美国财政悬崖和欧洲经济问题的担忧进一步加深,拖累欧美股市昨日重挫,其中道琼工业指数.DJI急跌超过300点.今日亚洲股市延续跌势,日股日经指数.N225稍早收盘下挫1.5%,跌至两周收盘低位.[.TCN]
今日A股大盘各板块普遍下跌,其中金融股跌幅居前,上证180金融指数.SSE180FI下滑1.52%.招商银行(600036.SS)跌1.55%,报10.18元.
中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.而经济增长的"转方式,调结构",是新一届领导人上任后的一个艰难任务.
沪深300指数.CSI300收低1.84%,报2,245.4点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,249点,下滑1.84%,成交量为512,273手.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。