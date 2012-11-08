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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 15:33 BJT

更正:〔日本股市〕收跌1.5%创三周收盘低位,因日圆走强及经济数据欠佳

(更正:英文有误,标题与内文首段应为"三周收盘低位",非"两周")

路透东京11月8日电---日股日经指数周四跌至三周收盘低位,因为日圆上涨给出口股带来冲击,机械订单逊于预期亦加剧日本经济忧虑.

日经指数.N225收低1.5%,报8,837.15点,为10月17日收报8,806.55点以来的最低收位.

东证股价指数.TOPX跌1.4%,报735.35点.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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