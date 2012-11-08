更正:〔日本股市〕收跌1.5%创三周收盘低位,因日圆走强及经济数据欠佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(更正:英文有误,标题与内文首段应为"三周收盘低位",非"两周")
路透东京11月8日电---日股日经指数周四跌至三周收盘低位,因为日圆上涨给出口股带来冲击,机械订单逊于预期亦加剧日本经济忧虑.
日经指数.N225收低1.5%,报8,837.15点,为10月17日收报8,806.55点以来的最低收位.
东证股价指数.TOPX跌1.4%,报735.35点.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。