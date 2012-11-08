版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 14:44 BJT

〔印尼利率〕印尼央行维持指标利率于5.75%不变,一如预期

路透雅加达11月8日电---印尼央行周四称:

* 维持指标利率于5.75%不变,一如预期

* 利率水准符合其通胀目标

* 2013年GDP增长率料介于6.3%-6.7%

* 印尼卢比贬值程度缓解

* 通胀仍然可控,2012年底通胀率料为4.5%左右,处于目标区间中点(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐