〔欧股业绩〕德国商业银行第三季净利高于去年同期,但不及分析师预估

路透法兰克福11月8日电---德国第二大银行德国商业银行(CBKG.DE)第三季净利逊于分析师预期,因市况艰难以及非核心业务的负面估值效应.

第三季集团净利报7,800万欧元(9,900万美元),高于去年同期的净亏损6.87亿欧元,但明显低于分析师预估的1.31亿欧元.

德国商业银行周三稍晚表示,将在核心业务上支出逾20亿欧元,其中约一半将专门用于零售业务.该行还表示,核心银行业务的目标是到2016年实现税后股东权益报酬率(ROE)达到逾10%.(完)