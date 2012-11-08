〔欧股业绩〕德国商业银行第三季净利高于去年同期,但不及分析师预估

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透法兰克福11月8日电---德国第二大银行德国商业银行(CBKG.DE)第三季净利逊于分析师预期,因市况艰难以及非核心业务的负面估值效应.
第三季集团净利报7,800万欧元(9,900万美元),高于去年同期的净亏损6.87亿欧元,但明显低于分析师预估的1.31亿欧元.
德国商业银行周三稍晚表示,将在核心业务上支出逾20亿欧元,其中约一半将专门用于零售业务.该行还表示,核心银行业务的目标是到2016年实现税后股东权益报酬率(ROE)达到逾10%.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
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ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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