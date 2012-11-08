〔欧股业绩〕法国兴业银行第三季净利暴跌86%,受资产出售亏损拖累

路透巴黎11月8日电---法国第二大上市银行兴业银行(SOGN.PA)周四宣布,第三季净利暴跌86%,因希腊和美国资产出售,以及自身债务导致的亏损抵消了交易收入反弹的影响.

不过,该行削减成本和瘦身资产负债表的努力也的确提升了资本水平.截至9月末,根据巴塞尔2.5版计算的核心资本率上升到10.3%.该公司表示,将坚持巴塞尔III的资本目标.

兴业银行称,季度净利下降至8,500万欧元(1.084亿美元),上年同期为6.22亿欧元.路透调查中分析师的预估均值为1.391亿欧元.

营收下滑17%至54亿欧元,路透调查的平均预估为55亿欧元.

其执行长弗雷德里克•乌代阿在接受路透专访时表示,由于预计明年经济疲软,因此很难给出准确2013年财测.

"明年(2013)的经济增长整体应当继续疲弱,年初时美国方面的一个很大不确定性就是财政悬崖问题,"他在采访中表示.

他还表示,兴业银行未受到与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻相关的指控或指称,银行对此事进行的内部调查也没有新的发现.(完)