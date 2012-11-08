〔欧股业绩〕法国兴业银行第三季净利暴跌86%,受资产出售亏损拖累

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透巴黎11月8日电---法国第二大上市银行兴业银行(SOGN.PA)周四宣布,第三季净利暴跌86%,因希腊和美国资产出售,以及自身债务导致的亏损抵消了交易收入反弹的影响.
不过,该行削减成本和瘦身资产负债表的努力也的确提升了资本水平.截至9月末,根据巴塞尔2.5版计算的核心资本率上升到10.3%.该公司表示,将坚持巴塞尔III的资本目标.
兴业银行称,季度净利下降至8,500万欧元(1.084亿美元),上年同期为6.22亿欧元.路透调查中分析师的预估均值为1.391亿欧元.
营收下滑17%至54亿欧元,路透调查的平均预估为55亿欧元.
其执行长弗雷德里克•乌代阿在接受路透专访时表示,由于预计明年经济疲软,因此很难给出准确2013年财测.
"明年(2013)的经济增长整体应当继续疲弱,年初时美国方面的一个很大不确定性就是财政悬崖问题,"他在采访中表示.
他还表示,兴业银行未受到与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻相关的指控或指称,银行对此事进行的内部调查也没有新的发现.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000