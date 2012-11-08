〔中共十八大〕坚持发展是硬道理,更加立足于质量和效益--胡锦涛(更新版)

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* 中共十八大报告强调坚持发展是硬道理

* 将推动发展的立足点转到质量和效益上

* 保证各种所有制经济依法平等使用生产要素

* 推进经济结构战略性调整,以城镇化等为重点

路透北京11月8日电---中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四表示,中国要坚持以经济建设为中心,发展是硬道理;但推动经济发展过程中将更加重视"质量和效益".这有别于此前坚持"速度和效益"并重的发展思路.

"坚持发展是硬道理的重要思想,决不能有丝毫动摇."他在中国共产党十八大开幕式上发表讲话时称,发展仍是解决中国所有问题的关键.以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,是关系中国发展全局的战略抉择.

胡锦涛并强调,要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革."要适应国内外经济形势新变化,加快形成新的经济发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,"

中国将实施以创新驱动发展战略,将科技创新将置于中国国家发展全局的核心位置.着力激发各类市场主体发展新活力,着力增强创新驱动发展新动力,着力构建现代产业发展新体系,着力培育开放型经济发展新优势,不断增强长期发展后劲.

此外,要创新开放模式,坚持出口和进口并重,提高利用外资综合优势和总体效益,加快走出去步伐,统筹双边、多边、区域次区域开放合作,提高抵御国际经济风险能力.

在所有制方面,十八大报告提出要巩固和发展公有制经济,同时鼓励、支持、引导非公有制经济发展.

报告指出,要推行公有制多种实现形式,推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,不断增强国有经济活力、控制力、影响力.,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护.

中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举新一届中共中央领导人.

**推进城镇化、扩大内需**

十八大报告称,要推进经济结构战略性调整,这是加快转变经济发展方式的主攻方向.必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题.

要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展.

胡锦涛表示,要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求长效机制,牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,加快传统产业转型升级,推动服务业特别是现代服务业发展壮大,支持小微企业特别是科技型小微企业发展.

同时,要全面提高开放型经济水平.适应经济全球化新形势,必须实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系.

此外,解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重,城乡发展一体化是解决"三农"问题的根本途径.且要加快发展现代农业,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给.(完)