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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 15:17 BJT

〔韩国股市〕收跌近1.2%,建筑类股跌势拖累大盘

路透首尔11月8日电---韩国股市周四中断两日连涨并收低,建筑公司类股拖累大盘,因市场再度浮现有关美国财政辩论的担忧.

韩国综合股价指数.KS11收跌1.19%,至1,914.41点.

GS建设(006360.KS)公布的第三季获利疲弱,股价暴跌11.2%,在建筑类股中跌幅居前.(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

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