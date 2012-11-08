〔韩国股市〕收跌近1.2%,建筑类股跌势拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月8日电---韩国股市周四中断两日连涨并收低,建筑公司类股拖累大盘,因市场再度浮现有关美国财政辩论的担忧.
韩国综合股价指数.KS11收跌1.19%,至1,914.41点.
GS建设(006360.KS)公布的第三季获利疲弱,股价暴跌11.2%,在建筑类股中跌幅居前.(完)
--编译 李春喜;审校 侯向明
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。