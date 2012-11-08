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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 15:30 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,169亿韩元

路透首尔11月8日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,169亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月 8日 -116.9 -299.5 398.7

11月 7日 132.9 -33.0 -106.6

11月 6日 3.8 164.3 -167.0

11月 5日 -52.8 -11.2 72.0

11月 2日 141.0 401.7 -197.1

11月 1日 208.8 -381.8 162.3

10月31日 -40.3 214.5 -165.7

10月30日 103.2 27.7 -134.3

10月29日 -131.4 240.8 -121.5

10月26日 -165.9 9.4 160.6

10月25日 -3.1 -74.1 67.5

10月24日 -319.2 175.9 114.2

10月23日 -54.7 -148.5 206.5

10月22日 -71.1 -66.0 132.2

10月19日 -220.0 211.5 14.0

-------------------------------------------------

本月以来 316.8 -159.5 162.3

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今年以来 14,721.3 1,867.7 -10,914.9

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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