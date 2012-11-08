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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 16:04 BJT

〔路透调查〕投资者对韩元的多头押注升至2010年10月以来最高

路透班加罗尔/新加坡11月8日电---周四公布的路透调查显示:

* 投资者对韩元KRW=KFTC的多头押注升至2010年10月以来最高

* 投资者对菲律宾披索PHP=PDSP和台币TWD=TP的多头仓位升至9月中旬以来最高.(完)

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