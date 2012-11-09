《即时观点4》中国10月工业、投资、消费数据均好于预期,经济开始筑底回升

路透北京11月9日电---中国国家统计局周五公布,中国10月工业增加值同比增长9.6%,和上月的9.2%相比小幅提速,路透调查中值为9.4%.

统计局并公布,1-10月固定资产投资同比增长20.7%,10月社会消费品零售总额同比增长14.5%,路透调查中值分别为20.6%和14%.

从10月单月来看,中国工业、投资和零售环比分别增长0.81%、1.94%和1.34%.

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以下为市场人士的评论:

--华融证券宏观经济分析师 马兹晖:

工业、投资和消费总体来看都比较好,都是一个上升的态势.三季度肯定是经济最低点,四季度绝对会好转,保守一点看大概在7.7%,还可以再乐观一些.从上午的PPI来看,表明上游好转得比较明显,下游稍微慢一些.

工业已经是连续两个月增速在加快;投资增速提高得也比较快,第一和第三产业比较好,基建也不错,但工业投资还是不太好.经济本身的投资动力还是比较弱,主要是依靠政府在拉动.

从房地产投资数据来看,盖房子还是盖得比较慢,但大型地产商拿地还挺积极,两者之间今年有一个比较大的差距,明年预计会收窄一些.预计房地产开发投资明年应该会有所回升.

--第一创业证券研究所所长 王皓宇:

去年四季度国内经济出现了比较明显的下行,基数相对较低,今年10月的工业增加值和投资数据就会相对好,相信进出口数据也会这样.

房地产投资数据9月有所下滑,这个月稳在了15%平台上,预计年内会维持在15%到20%这个平台,上半年去库存还是比较好的.

数据总体呈现出较弱的回升趋势,在回升,但比较弱.

正是因为回升比较弱,估计十八大报告中提到的把稳增长放在一个更为重要的位置,在年底的两个重要经济会议后会有所体现,进而逐渐落实,应该会渐进稳健地释放投资.

--宏源证券债券研究主管 何一峰:

从现在公布的数据来看,可以说经济形势有点向好,但内在动力依然不足.比如说制造业投资增速还在下行,这个是很关键的.另外,用电量何时反弹等也需要关注.

至于政策方面,需要在财政政策上再下些功夫,比如减税、降低企业融资成本等.货币政策来看,目前降息或降准的必要性都不大,可以维持之前的相机抉择,根据外汇占款的流向及时调整.

--浙商证券宏观分析师 郭磊:

经济数据还不错,整体来看甚至略超预期.就我们所理解,10月经济增长动能还是要比9月略弱一点,铁路货运量、部分工业原料价格,以及外需和航运指数的情况都共同预示了这一点.所以工业数据能有9.6%的表现,扣除基数因素后也实属难得.

固定资产投资的上升也符合逻辑,前几天公布的铁路基建在继续加速,而房地产开工目前也有回升迹象,所以即使制造业投资依然偏弱,我们仍然可以看到FAI数据的继续回升.前期我们也曾经说过,投资对四季度的企稳很关键.

另外,零售表现尤其好.无论如何,经济继续走在"被动去库存+弱复苏"的大逻辑之下,这一点将会进一步强化微观主体的乐观预期,从而形成良性循环.在这样的经济数据下,政策更有理由保持平稳.我们估计从现在到未来的三中全会期间,货币和财政政策不会有显着变化.

--法兴银行中国分析师 姚炜:

数据好于预期,可以确定的是周期性反弹现在开始了,四季度经济增速肯定比三季度有明显的回升,我们预计在7.7%.

反弹至少可以维持两个季度,之后就需要看政策了.09年因为有高速的信贷增长来支持经济,如果这次中央在政策上比较谨慎的话,反弹力度会比以前小很多.

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

10月投资消费工业增加值都有所反弹,显示经济企稳筑底明确,但从数据看,反弹力度并不是很大,仍属弱势反弹,在当前稳增长优先的前提下,政策仍需适当加力,包括货币政策的松动.

--中信建投证券宏观分析师 胡艳妮:

结合上午公布的PPI和CPI数据来看,中国经济增长形势好于预期,可以说继续向着好的方向发展.但货币政策方面来说,未来预计以偏中性,维持现有状况的可能性更大一些.虽然不排除还有降息和降准,但可能性非常小.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

工业和消费增长不错,显示中国内需发展很不错,工业生产也在逐步增加,去库存化已接近尾声,目前来看,9月开始需求在回升,从PPI可以也看出来.

整体而言,10月已公布数字显示经济很明显触底回升,前期政策正在见效,为政策进一步巩固创造了比较好的条件.

但仍有一些经济复苏的基础不够牢固,普遍面临去产能化困难,经济下行风险犹存.

货币政策料维持偏松格局,考虑到目前通胀比较低,下调存准实际是比较好的时机,可以缓解目前市场资金面紧平衡的格局.

**相关背景**

--中国国家主席胡锦涛在中共十八大开幕式上称,中国要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革;同时还必须积极稳妥推进政治体制改革.

--国务院总理温家宝称,随着各项政策措施继续落实到位并发挥作用,中国经济将进一步趋稳,中国有信心实现今年的发展目标. [ID:nSB2085841]

--中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红.官方制造业PMI升至50.2,告别前两月的萎缩状态;汇丰中国10月制造业PMI虽仍处于萎缩区间,但较上月大幅回升至49.5,创八个月高位.[ID:nSB2077727]

--中国央行发布报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.[ID:nSB2082513](完)