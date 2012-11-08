〔日本股市〕跌1.5%至三周收盘低位,日圆走强及疲弱数据施压(更新版)

日经指数.N225下滑至8,837.15点,为10月17日以来最低收位,跌破25日移动均线切入位8,867.44.

该指数今年以来上涨4.5%,表现不及美股标普500指数.INX的上涨10.9%和泛欧Stoxx 600指数的上涨10.8%.

日本东证股价指数(TOPIX).TOPX下滑1.4%至735.35点.

日本政府周四公布的数据显示,9月核心机械订单较前月下降4.3%,调查预估为下降1.8%.[ID:nSB2089979]

"日本经济今年稍早可能已经陷入衰退,眼下将逐步走弱."农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

出口商类股下滑,因日圆走强损及海外获利.佳能(7751.T)、本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)跌幅在2.5－3.5%之间.

虽然周四市场人气暗淡,瑞银仍建议投资者买入日经指数长期看涨期权,称预计全球经济将逐步改善.

根据汤森路透StarMine,截至周二,119家已公布季报的日经指数成分股企业中,有59%的表现低于预期,上一季该比重为54%.

下调年度财测的企业中,电讯设备生产商Oki Electric Industry(6703.T)和手表企业Citizen(7762.T)分别大跌9.4%和7.9%.(完)

--编译 李春喜/洪曦;审校 隋芬

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