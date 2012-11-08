〔日本股市〕跌1.5%至三周收盘低位,日圆走强及疲弱数据施压(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
日经指数.N225下滑至8,837.15点,为10月17日以来最低收位,跌破25日移动均线切入位8,867.44.
该指数今年以来上涨4.5%,表现不及美股标普500指数.INX的上涨10.9%和泛欧Stoxx 600指数的上涨10.8%.
日本东证股价指数(TOPIX).TOPX下滑1.4%至735.35点.
日本政府周四公布的数据显示,9月核心机械订单较前月下降4.3%,调查预估为下降1.8%.[ID:nSB2089979]
"日本经济今年稍早可能已经陷入衰退,眼下将逐步走弱."农林中金总合研究所经济分析师南武志称.
出口商类股下滑,因日圆走强损及海外获利.佳能(7751.T)、本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)跌幅在2.5－3.5%之间.
虽然周四市场人气暗淡,瑞银仍建议投资者买入日经指数长期看涨期权,称预计全球经济将逐步改善.
根据汤森路透StarMine,截至周二,119家已公布季报的日经指数成分股企业中,有59%的表现低于预期,上一季该比重为54%.
下调年度财测的企业中,电讯设备生产商Oki Electric Industry(6703.T)和手表企业Citizen(7762.T)分别大跌9.4%和7.9%.(完)
--编译 李春喜/洪曦;审校 隋芬
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。