〔路透基点〕赛得利国际委托四家银行办理5亿美元贷款--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,赛得利国际(Sateri International)已委托荷兰银行、Banco Itau、西班牙国际银行和瑞穗实业银行代其办理5亿美元贷款.

据悉,该项贷款分为一笔4亿美元五年期贷款,和1亿美元三年期循环信贷.

贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码387.5个基点,循环信贷的利率为362.5个基点,以及125个基点的承诺费.

消息人士称,此前预期的1亿美元绿鞋选项已取消.

一如8月30日的报导,资金将通过SC International Macao Commercial Offshore Ltd借入.

赛得利国际是东南亚集团RGE旗下唯一在香港上市的公司.

据汤森路透,SC International Macao 2010年11月曾融资4.7亿美元,主要参贷行为拉美银行.

与此同时,RGE旗下另一家公司April Fine Paper Holdings Ltd正在自筹1.2亿美元三年期担保循环信贷,共有六家银行参与,分别是荷兰银行、三菱东京日联银行、国泰世华银行、中信银行国际、工银亚洲和Raiffeisen Bank International.

April Fine Paper的此项贷款为较Libor加码290个基点,承诺费50个基点.

银行可分三档参贷:承贷5,000万美元或以上的,包含所有费用在内的价码为357个基点,其中有200个基点的费用,获牵头行头衔;承贷2,500万-4,900万美元,包含所有费用在内的价码为340个基点,其中有150个基点的费用,获得协办行头衔;承贷1,500万-2,400万美元,包含所有费用在内的价码为333个基点,其中有130个基点的费用,获得办理行头衔;

母公司Peak Pulp & Paper和子公司April Fine Paper (Holdings)及April Fine Paper Trading Ltd为担保人.

除了上述两笔贷款外,RGE另外一家子公司AAA Oils & Fats Pte Ltd还有一项1.5亿美元的绿鞋机制.

AAA Oils & Fats 6月是在其去年10月的2亿美元贷款案上实施了绿鞋选项,在获得更多香港银行的参贷后将融资规模提升至3.5亿美元.借款基础完全由棕榈油担保,支付的利率为较Libor加码290个基点.

消息人士称,RGE的财务状况过去几年一直在改善.2011年RGE集团总营收逾80亿美元,较前一年度的逾60亿美元增长30%多.

RGE的业务设计纸浆和纸业,棕榈油提炼厂和炼油厂,特殊纤维厂.(完)