土耳其将请求北约在土叙边境部署爱国者导弹--外交官

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉11月7日电---土耳其外交部一位高官周三称，土耳其很快将正式请求北约（NATO）在其与叙利亚的边境部署爱国者导弹（Patriot），以防叙利亚的暴力冲突蔓延。
若上述请求获准，将意味着土叙这两个昔日亲密盟友的关系进一步恶化，导致更多武器流入这个本已高度紧张的地区。
周三，英国对叙利亚问题的立场似乎变得更为强硬。英国外交大臣黑格（William Hague）称，已下令英国外交官与叙利亚反抗力量直接对话。在此之前，英国的立场是只与叙利亚反对派的政治代表接触。
叙利亚危机导致中东地区更加动荡不安，给刚竞选连任的美国总统奥巴马带来了一个最大的外交政策挑战。
土耳其外交部一位高官周三对路透称，土耳其政府将“紧急请求”北约部署爱国者地对空导弹，以保护土耳其长达910公里的边界线。
该官员称，土耳其面临来自叙利亚的潜在导弹威胁，有权采取措施对抗这种威胁。他没有透露进一步的详情。
叙利亚反对派周四将召开会议商讨组建新平民组织的事宜，新组织将由50位成员组织，会为叙利亚选出一个临时政府，协调反抗力量的军事组织。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000