路透伦敦11月8日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日反弹并升穿200日移动均线,但终未能守住,令走势仍偏空.目前欧元/美元在1.2740美元寻得支撑要素,该点是1.2045-1.3170美元升势的38.2%回档位.100日移动均线1.2650美元依旧是最终目标位.欧元/美元需反弹并突破1.2900美元水准才能确保持稳,下道目标位是上周高点1.3000美元.

美元/日圆:迄今为止守住79.75日圆水平,只要这种保持不变,未来就有可能升回上周高位和云区顶部81.80.只有跌破79.75日圆,才会削弱偏多前景,并再次锁定79.20日圆.

英镑/美元:昨日价格走势表明,英镑/美元未能升至1.6040略上方,而在略高于1.5950美元的位置继续寻找支撑位.我们仍认为英镑/美元将测试接近1.5910美元,这是1.5270-1.6310美元升势的38.2%回档位.在该水准下方还有200日移动均线1.5845美元.若就此跌破,未来下滑速度可能加快.英镑需升穿1.6080美元,未来才有可能升向上周高点1.6180美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0829GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2762 1.2770 -0.06 -1.41 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.93 79.99 -0.08 +3.89 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.01 102.07 -0.06 +2.45 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9447 0.9451 -0.04 +0.76 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5971 1.5984 -0.08 +2.81 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9970 0.9965 +0.05 -2.19 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0404 1.0405 -0.01 +1.75 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8170 0.8180 -0.12 +4.96 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.200 83.210 -0.01 +5.80 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.290 65.980 -1.05 +9.13 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.65 127.79 -0.11 +6.79 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2734 1.2605 +1.02 -2.99 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]