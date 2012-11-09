《热点透视》美国总统奥巴马连任成功,怎么看都利好亚洲资产

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 田建华

路透香港11月8日电---现任美国总统奥巴马赢得连任显然利好亚洲资产.美国选举结果公布后,市场呈拉锯走势,因投资者对于奥巴马再任四年总统对于全球经济是利是弊看法不一.不过无论美国是否会跌落财政悬崖,还是量化宽松是否能激发经济强劲复苏,看来涌向亚洲的美元都会增多.

投资者当前对两大问题押注.首先美国是否会在年底避开所谓的财政悬崖?届时将得面临6,070亿美元的支出和税惠到期.第二是美联储承维持近零利率以及每月买入400亿美元抵押支持证券(MBS)的承诺,能否成功激活就业和美国经济成长?

奥巴马和美国国会可能会将财政悬崖推后几个月.若他们能就避免减支达成妥协,全球市场将上涨,尤其是对贸易敏感的亚洲市场.

若美国政界人士未能达成协议,结果将很严重.贝莱德预计美国经济成长至少减半.美国经济成长率每下滑1个百分点,将可能造成亚洲出口导向型经济体成长率下滑约0.25个百分点.但若全球经济放缓,投资者可能会偏爱印度和印尼这些增长较快的亚洲国家,这些国家出口占经济比重较低.亚洲债市也会因利率下调预期而受益.

还有量化宽松的问题.奥巴马留任白宫,则贝南克仍可能执掌美联储,所以量化宽松将会持续直至达到效果.量化宽松倾向于压低美元,并刺激投资者寻求高收益的亚洲资产.这利多亚洲货币和债券,尤其是那些相对高风险的国家和企业.

最好的结果是量化宽松成功激活美国经济.这对亚洲出口经济体而言是福音,尤其是韩国和台湾.这还会扶助正在应对国内经济放缓的中国.不管从哪个方面剖析奥巴马获胜,亚洲都会是赢家.(完)