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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 16:57 BJT

〔标题新闻〕路透调查预计澳洲2012/13年度小麦产量降至2,047万吨,出口达三年低位1,685万吨

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8M78CJ]

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