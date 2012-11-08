〔中港股市〕港股录得三个半月以来最高单日跌幅,沪综指连跌四天

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 恒指大跌2.4%;恒生国企指数下挫2.7%;沪深300指数跌1.8%
* 成交量高于周三,港股成交量为9月24日以来最高
* 油价跳水,中国油企巨头承压,
* 铁路类股逆市上扬,预计将有新政府投资
路透香港11月8日电---香港股市周四录得7月23日以来最高单日跌幅,投资者对近期涨多个股获利了结,并将注意力重新转向可能冲击金融市场的美国财政危机.
周三时美国总统奥巴马成功连任,曾扶助恒生指数.HSI接近2012年高位,因投资者认为美国宽松政策所带来的资本流入将会继续,但今日股市回落.
恒指大跌2.4%至21,566.9点,是7月23日迄今最差单日表现.11月开局强势表现被逆转.恒生国企指数.HSCE下挫2.7%,该指数在10月时表现曾优于其他亚洲股指.
内地方面,沪深300指数.CSI300下滑1.8%,为连续第四日下挫.沪综指.SSEC跌1.6%,周四是其10月26日迄今最差表现.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。