〔中共十八大〕宏观政策仍有调整余地,明年会强调针对性和灵活性--央行行长

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透北京11月8日电---中国央行行长周小川周四表示,宏观政策仍有调整余地,明年政策会保持延续性,同时强调针对性和灵活性.
周小川稍早在十八大分组会议讨论时提到,下一步要继续深化金融改革,加快推进利率和汇率的市场化,并逐步实现资本项目可兑换,并加快民间金融机构的发展.
他还指出,全球金融危机还处在挣扎之中,国内经济也存在很多自身的问题,包括发展不平衡、不可持续,因此宏观调控必须更有效,更有针对性.
由于近二年影子银行的快速发展,中国货币政策调控面临着空前的挑战.尽管央行提出的社会融资总量的概念包含了信托、委托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债等,但因监管层面涉及过多,令效果大打折扣.
中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000