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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 17:28 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货涨逾1美元至盘中高点

路透伦敦11月8日电---布兰特原油期货LCOc1周四上涨逾1美元,至每桶107.93美元的盘中高位.(完)

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