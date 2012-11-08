〔中共十八大〕央行称宏观政策仍有调整余地,明年会保持延续性(更新版2)

(新增央行行长更多评论)

* 宏观政策仍有调整余地,强调针对性和灵活性

* 明年政策将在今年基础上保持延续性

* 三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象

* 外部强调不确定性,美国财政悬崖尤甚

* 台湾的人民币清算行仍在遴选中,很快会有结果

路透北京11月8日电---中国央行行长周小川周四表示,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性.

他并指出,三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象;外部经济则需要强调不确定性,其并提及美国财政悬崖是当前很大的不确定性.

"三季度,特别是9月份,经济呈现缓中趋稳的迹象,从国内看,应向好的方向发展.我个人认为10月数据也能说明这一点,"他在十八大分组会议上回答问题时称,"明年政策在今年的基础上,要保持一定的连续性."

他并称,截至目前,从其个人的角度讲,主要强调不确定性,美国财政悬崖即是当前很大的不确定性;从这个角度讲,政策要保持足够的针对性和灵活性,并在研究的基础上,留有调整的余地.

周小川在稍早的分组会议讨论时提到,下一步要继续深化金融改革,加快推进利率和汇率的市场化,并逐步实现资本项目可兑换,并加快民间金融机构的发展.

他还指出,全球金融危机还处在挣扎之中,国内经济也存在很多自身的问题,包括发展不平衡、不可持续,因此宏观调控必须更有效,更有针对性.

由于近两年影子银行的快速发展,中国货币政策调控面临着空前的挑战.尽管央行提出的社会融资总量的概念包含了信托、委托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债等,但因监管层面涉及过多,令效果大打折扣.

周五(9日)后,中国10月经济数据将陆续出炉.路透调查预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月,工业增加值继续回升,新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

**台湾清算行仍在遴选**

他并在现场对记者表示,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处在竞争性评估阶段,很快会有结果.

"至于人民币离岸中心,应该是市场的选择,是企业发展过程中的自然选择."

以2008年底中国央行与韩国央行的货币互换为标志,人民币国际化正式启动,这几年获得快速的发展.在跨境贸易人民币结算推广至全国范围内的带动下,人民币资本项目下的发展也取得成果.

中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.(完)