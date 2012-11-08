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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 17:30 BJT

〔路透基点〕北京奔驰26亿元人民币五年期贷款结案--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,北京奔驰汽车有限公司为一座新发动机工厂进行的26亿元人民币五年期贷款已结案.

该笔融资在去年下半年启动时,包括一个五年期贷款和一个一年期循环贷款.

牵头行和额度代理行中信银行承贷23亿员人民币,北京银行作为参贷行承贷剩下的3亿元人民币.

该笔贷款由土地做担保,利率为中国人民银行基准利率的90%,低于最初的100%.

定于11月22日签约.

如此前报导,资金用于该公司在北京亦庄经济开发区新建的发动机工厂.

目前北京奔驰还有两笔贷款:其中一笔贷款为54亿人民币六年期贷款,由中国交通银行牵头,另有四家银行加入;另外一笔是48亿元人民币的八年期贷款,由中国农业银行和国开行牵头,加入银团的有中国银行、招商银行和中国光大银行.(完)

--编译 侯向明;审校 田建华

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