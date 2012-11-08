〔路透基点〕北京奔驰26亿元人民币五年期贷款结案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,北京奔驰汽车有限公司为一座新发动机工厂进行的26亿元人民币五年期贷款已结案.
该笔融资在去年下半年启动时,包括一个五年期贷款和一个一年期循环贷款.
牵头行和额度代理行中信银行承贷23亿员人民币,北京银行作为参贷行承贷剩下的3亿元人民币.
该笔贷款由土地做担保,利率为中国人民银行基准利率的90%,低于最初的100%.
定于11月22日签约.
如此前报导,资金用于该公司在北京亦庄经济开发区新建的发动机工厂.
目前北京奔驰还有两笔贷款:其中一笔贷款为54亿人民币六年期贷款,由中国交通银行牵头,另有四家银行加入;另外一笔是48亿元人民币的八年期贷款,由中国农业银行和国开行牵头,加入银团的有中国银行、招商银行和中国光大银行.(完)
--编译 侯向明;审校 田建华
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。