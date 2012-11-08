〔路透基点〕北京奔驰26亿元人民币五年期贷款结案--RLPC

该笔贷款由土地做担保,利率为中国人民银行基准利率的90%,低于最初的100%.

目前北京奔驰还有两笔贷款:其中一笔贷款为54亿人民币六年期贷款,由中国交通银行牵头,另有四家银行加入;另外一笔是48亿元人民币的八年期贷款,由中国农业银行和国开行牵头,加入银团的有中国银行、招商银行和中国光大银行.(完)