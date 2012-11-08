〔中国债市〕数据公布在即现券清淡走势未改,一级表现略好但提振效果有限

路透上海11月8日电--在中国10月多项经济数据公布前,观望情绪致银行间债市周四现券总体走势依旧较为平稳,交投亦较清淡.近日来略显向好势头的一级发行市场,对二级市场提振效果有限.

进出口银行今日上午招标发行的两期金融债,中标结果均低于此前预期,机构参与度延续了本周以来的暖势.业内人士表示,逆回购持续操作支撑流动性走宽,加之年内金融债供给不断减少,中长券种二级收益率水平尚存优势,推动资金投标热情.[ID:nSB2090997]

上海一交易员称,今天进出口行新债结果略好于于预期,但未明显拉动同类现券,整体交投仍较清淡,"今天这市场几乎不动啊,很安静."

本周稍早国开行和财政部招标的新债,总体结果亦稍好于预期.中共十八大会议于今日召开,但目前尚未有未来货币政策新的清晰指向.

中国央行行长周小川周四表示,宏观政策仍有调整余地,明年政策会保持延续性,同时强调针对性和灵活性.[ID:nSB2091975]

宏观数据方面,周五国家统计局并将公布10月工业品价格指数(PPI)以及居民消费价格指数(CPI)等主要经济数据.

路透综合26家机构预测中值结果显示,中国10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月的1.9%.工业增加值继续回升,10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

剩余期限约0.94年的固息国债120019券最新成交tCN120019=CFXS在2.9200%,上日尾盘为2.9150%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5793 3.2827

上日 2.5756 3.1187

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9800/2.9120

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9451/2.8941

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3750/3.3100(完)

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