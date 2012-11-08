版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 17:57 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至两个月低点,兑日圆亦跌至四周最低

路透伦敦11月8日电---欧元兑美元EUR=周四跌至两个月低点1.27225美元,欧元兑日圆EURJPY=R亦跌至四周最低101.70日圆,因市场再度揣测西班牙不急于寻求金融援助.

美元指数.DXY则升至两个月高位80.978.美元兑瑞郎CHF=升至两个月高点0.94765.

英镑兑美元GBP=D4跌至两周低点1.5945美元.(完)

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐