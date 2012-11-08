《中国企业债发行日程表》--11月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *西子电梯集团 5 6 前三年5.75% AA 11/9-11/15 国信证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权; 上海西子联合投资有限公司以其浙商银行股份提供质押担保) ==================================================================================== 昆山创业控股 18 7 6.28% AA+ 11/7-11/9 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 江苏苏海 10 7 7.20% AA 11/7-11/9 天风证券 投资集团 (发行人以土地使用权作为担保) ==================================================================================== 宜昌城投公司 10 7 6.85% AA 11/8-11/12 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金;国开行湖北分行提供本息兑付流动性支持) ==================================================================================== 西安航天基地 8 7 6.96% AA- 11/8-11/12 国开证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金;重庆三峡担保集团提供担保) ==================================================================================== 绍兴城投 13 7 利率区间6.20%-6.70% AA 11/9-11/13 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ==================================================================================== 鸡西国资 12 7 7.18% AA- 11/8-11/14 广州证券 (第3-7年末每年偿还20%本金;以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 贵阳公共 16 7 6.70% AA 11/6-11/14 中银国际证券 住宅建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中德证券 ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》