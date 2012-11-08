〔券商观点〕四季度人民币将保持强势,因贸易顺差季节因素等--招商证券

路透北京11月8日电---中国招商证券宏观经济主管谢亚轩称,人民币汇率将在第四季度保持强势,因欧美宽松货币政策的基调不会改变,并仍可能加码,叠加中国贸易顺差的季节因素影响.

他在最新的研究报告中指出,政治因素并非当前人民币升值的主要原因,而这将直接影响对未来人民币汇率走势的判断.而第四季度的贸易项下资金流入的规模料较可观,为人民币汇率提供支持.

"寰球同此暖凉,本轮人民币升值的真正幕后推手是发达国家的宽松货币政策和金融体系修复.有鉴于此,我们认为人民币汇率将在第四季度保持强势."谢亚轩指出.

报告并认为,不能否认政治因素对于人民币汇率波动的影响作用,但政治因素并非当前人民币升值的主要原因,因为政治因素之说与央行8月至9月间的不干预行为相矛盾,且政治因素不能解释诸多经济体货币的同时升值.

谢亚轩并认为,央行近期的不干预政策仅加剧汇率波动,并不改变汇率基本走势.10月下旬以来,人民币汇率的多次无量涨停一定程度上是因为央行未干预外汇市场的结果.

他认为,央行不干预的目的是希望籍此提高货币政策的独立性,但同时也面临外汇市场失灵、银行间流动性紧张(央行不干预，则其外汇占款和基础货币供应不增加,只能靠逆回购滚动供给流动性)和危及"稳出口"目标实现的压力."不管央行是否选择干预,都不影响人民币汇率在四季度的基本趋势."

人民币兑美元CNY=CFXS最近强势走升,自7月下旬至今已升值约2.4%,9月份更是大幅升值1%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.

不过,中金公司最新报告称,美国第三轮量化宽松政策(QE3)和央行购汇有限驱动人民币大幅升值,但人民币强势升值难以持续,因从长期看人民币汇率已经接近均衡水平,短期看QE3的影响不可持续,且中国央行对汇率大幅升值的容忍度应当有限.[ID:nSB2083773](完)