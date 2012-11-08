〔中共十八大〕9月末地方平台贷余额9.25万亿元,整体风险可控--银监会(更新版)

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* 中国9月末地方平台贷款余额9.25万亿元

* 现金流全部及基本覆盖的占比达到97.3%

* 平台贷和房地产信贷风险整体均可控

* 银行业要适应利率汇率市场化改革

路透北京11月8日电---中国巨额的地方融资平台贷款带来的潜在风险一直备受关注.但据中国银监会主席尚福林最新透露,截至今年9月末,地方平台贷余额为9.25万亿元人民币,现金流全部及基本覆盖的占比达到97.3%,整体风险仍在可控之内.

"平台贷风险没有进一步扩大,整体风险可控,...给予一定时间逐步化解."尚福林在中共"十八大"的分组讨论会上称.

中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.

中国国家审计署早在2011年时披露,中国地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币;而从偿债年度看,2012年、2013年、2014年分别有17.17%、11.37%和9.28%到期.

此后,再没有相关官方数字公布,但监管层对地方平台贷的监管却是一刻都没有放松,三令五申要加强审批和风险监测.

尚福林重申,要建立健全地方政府债务管理制度,把地方政府收入分配纳入预算管理,逐步建立管理规范、运行安全的地方政府举债融资机制;对平台贷的指导原则是:控制新增总量,存量分类管理、区别对待、逐步优化.

他还表示,目前中国房地产信贷风险整体可控,不会出现大面积违约.据他透露,截止9月末房地产贷款余额11.7万亿元,约占各项贷款比例为19%.

尚福林解释称,国内按揭贷款剩余期在缩短,弃房现象比较少,还款意愿较强;同时,银行在发放房地产开发贷款时也比较谨慎,一般只是六成左右.

他要求银行业要控制房地产贷款总量和占比,对房地产企业进行名单制管理,但也要保证中小户型、中低价位项目以及保障房的信贷投入.

**银行业要适应利率汇率市场化改革**

当前中国银行业面临的环境更加复杂,风险防范的压力及不确定性在加大,风险管理的难度在增加.

尚福林在讨论会上指出,由于部分行业出现经营困难,中国又在逐步地深化改革,比如利率市场化和汇率市场化改革,这都要求银行加强适应,并提高定价能力.

同时,还要加强风险监测水平、提高预警能力,守住不发生区域性金融风险的底线.

他并称,银监会将推进监管改革,加强监管,放松管制;但同时银行也要参与差异化竞争,实现特色化发展,现在的问题是同质化严重.

"百业兴则银行兴,银行业要适应企业的各类金融服务要求."他称.

随着中国经济减速效应的逐步渗透,银行资产质量恶化迹象逐渐明显.今年三季度中国银行业很有可能出现不良贷款率和不良余额自去年四季度以来的再度"双升".[ID:nSB2059995](完)