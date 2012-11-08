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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 18:13 BJT

〔马来西亚央行〕维持隔夜政策利率在3.00%,称当前水平利于支撑经济

路透吉隆坡11月8日电---马来西亚央行周四维持隔夜政策利率在3.00%不变,并称:

* 目前利率水平有利于支撑经济

* 国内经济活动持续扩张抵消了外部经济的低迷

* 2012年整体通胀料维持温和,2013年温和上升 (完)

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