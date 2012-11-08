版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 18:13 BJT

〔亚洲橡胶〕11月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 232.8 19 -- --

* 12月 233.7 67 232.8 8

* 1月 236.2 44 237.1 38

* 2月 238.6 146 240.4 40

* 3月 241.2 1573 242.4 979

* 4月 243.0 5106 244.1 2088

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐