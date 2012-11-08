修正:〔欧洲汇市〕英镑兑欧元徘徊在一个月高点附近,投资者关注英国央行决策

(修正:补上标题中遗漏的"欧"字,应为"英镑兑欧元"非"英镑兑元")

路透伦敦11月8日电---英镑兑全线走软的欧元周四徘徊在一个月高点附近,如果英国央行决定不进一步推出货币刺激政策,英镑可能受到短期提振.

不过,分析师表示,对央行决策的乐观反应可能有限,因于投资者担忧英国经济复苏是否能够持续,尤其是在其主要贸易伙伴欧元区衰退加剧的情况下.英国央行将在1200GMT公布政策决定.

欧元受创,因市场揣测西班牙并不急于求助.不过,这也提振了对美元的避险买需,使英镑兑美元跌至两周低点.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%至0.7973英镑的低点,距离周三所及的五周低位0.7971不远.若欧元进一步下跌,将会瞄准0.7964英镑的支撑位,该水准为100日移动均线切入位.

英镑兑美元GBP=D4跌0.2%至1.5940美元,创10月24日以来最低.

Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali称,"英国出现复苏迹象,但欧元区经济在萎缩,这损及企业信心并打压英镑."

"我认为英国央行不会采取什么行动,但我想两周后公布的会议记录会显示量化宽松仍在考虑之内."

英国央行周四或将暂停用于刺激经济的购债计划,因为英国经济已走出衰退,而且部分委员表示对政策效果产生疑虑.[ID:nSB2090117](完)

--编译 李春喜/田建华;审校 王洋/高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]