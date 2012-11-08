〔东南亚股市〕新加坡股市领跌,美国财政危机忧虑损及信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透曼谷11月8日电---东南亚主要股市周四下跌,新加坡股指跌至两个月收盘低位;马来西亚股市也延续跌势至六周低位,因有关美国浮现财政危机的忧虑损及全球投资者情绪.
新加坡海峡时报指数.FTSTI跌1%,创下9月10日迄今最低收盘位,周三时曾涨至两周高点.马来西亚股市.KLSE连续第五天下挫,跌幅为0.3%,并触及9月28日迄今最低收盘位.
泰国股市.SETI收跌0.5%,连续第三天下挫,且创下近两周收盘低点.印尼股市.JKSE下滑0.5%,终结两日连涨.
种植业类股与马来西亚棕榈油期货一并下挫,之前Macquarie Research下调该行业评级至"减码",反映出棕榈油价格前景转弱.
菲律宾股市.PSI收高0.2%,受助于BDO Unibank(BDO.PS)跳涨4.2%,该行在本周稍早曾公布今年前九个月获利大涨38%.
1033GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3012.25 -31.02 -1.02 +13.83 2646.35
马来西亚 .KLSE 1641.07 -4.46 -0.27 +7.21 1530.73
泰国 .SETI 1293.70 -6.04 -0.46 +26.18 1025.32
印尼 .JKSE 4327.87 -22.56 -0.52 +13.24 3821.99
菲律宾 .PSI 5446.71 9.42 +0.17 +24.58 4371.96
越南 .VNI 385.60 4.70 +1.23 +9.69 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。