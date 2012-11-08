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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 18:59 BJT

〔欧洲金融〕德国财长:下周要决定是否批准希腊援助仍为时过早

路透汉堡11月8日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示,下周决定是否批准对希腊的进一步援助可能依然为时过早.

"希腊状况尚未稳定,"朔伊布勒在汉堡的经济论坛上称.

"目前而言,我不认为可以在下周底就希腊议题和希腊一同做出决定,时间还太早了,"他说.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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