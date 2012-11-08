富人将贵重物品从西方转运到亚洲

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡11月7日电---越来越多的富人将黄金和其他贵重物品从经济混乱的西方转移到亚洲，促使贵重物品运输企业玛卡亚米（Malca-Amit）迅速扩大其亚洲仓储能力。

位于香港的玛卡亚米是全球四大贵金属运输和存储企业之一，也是全球最大的钻石运输商。

上个月，玛卡亚米运营的亚洲最大私人金库在香港开张，该公司目前在增加新加坡的设施。玛卡亚米计划明年在上海设立公司最大的金库，同时也考虑在中国其他地方开设金库。

“欧洲银行询盘很多，不是他们想把资产转移到亚洲，而是他们的客户要求他们这么做。”玛卡亚米贵金属总经理Joshua Rotbart表示。

“客户不想把黄金存在美国或瑞士。他们想把黄金转移到亚洲。”

这些客户包括希望贵重物品离家更近的富有的亚洲人，也包括西方人。

经济稳定、管理有方的新加坡是目前他们青睐的地点。Rotbart指出，2012年上半年，玛卡亚米进口到新加坡的黄金数量比前六个月多出五倍。

玛卡亚米的新加坡金库位于机场附近的Freeport，这是一个私人拥有的存储设施。

“只要Freeport的容量允许，我们将尽力扩张。”Rotbart说道。

玛卡亚米出租安全存储箱，最多可容纳80公斤物品，主要面向私人客户；在普通的金库中为客户存储较大宗的物品，并为大型金融机构提供指定金库。

计划于2013年第二季开张的上海金库设计为存储珠宝、奢侈品和艺术品，存储能力将超过该公司在香港和新加坡的金库。

“我们主要经营的三个行业在中国都得到了迅速发展。我们看到很多贵金属流入中国，当地需求非常大。”Rotbart指的是贵金属、珠宝和钻石以及奢侈品。（完）