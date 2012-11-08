〔中国房地产〕前十月全国保障房新开工722万套,完成投资逾万亿--住建部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月8日电---中国住房城乡建设部周五称,1-10月份,全国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,完成投资10,800亿元人民币.
据路透计算,10月当月新开工保障房2万套,当月完成投资1,200亿元.截至10月末,新开工规模已经基本完成年初既定目标.
今年,中央加大了对城镇保障性安居工程建设的支持力度,并专门安排了配套基础设施建设投资.近日中央财政追加下达2012年中央补助公共租赁住房和城市棚户区改造专项资金50亿元,用于公共租赁住房和城市棚户区改造相关配套基础设施建设支出.
根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.今年1至9月份,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.[ID:nSB2046585](完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。