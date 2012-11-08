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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 19:04 BJT

〔中国房地产〕前十月全国保障房新开工722万套,完成投资逾万亿--住建部

路透北京11月8日电---中国住房城乡建设部周五称,1-10月份,全国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,完成投资10,800亿元人民币.

据路透计算,10月当月新开工保障房2万套,当月完成投资1,200亿元.截至10月末,新开工规模已经基本完成年初既定目标.

今年,中央加大了对城镇保障性安居工程建设的支持力度,并专门安排了配套基础设施建设投资.近日中央财政追加下达2012年中央补助公共租赁住房和城市棚户区改造专项资金50亿元,用于公共租赁住房和城市棚户区改造相关配套基础设施建设支出.

根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.今年1至9月份,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.[ID:nSB2046585](完)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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